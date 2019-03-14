Gıda terörüne dikkat! Kıymaya kırmızı renk vermesi için bakın ne katıyorlar

Prof. Dr. Özer Ergün, hayvanlarda bulunan kimyasal kalıntıların insan sağlığı üzerinde sorunlar yaratabileceğini söylüyor ve tüketicilere karşı uyarıda bulunuyor: "Hayvanların tedavi edildiği süre boyunca onlara verilen ilaçlar, antibiyotik kalıntıları ve hayvan yemlerine geçen pestisitler ette birikebildiği gibi sakatatta, karaciğer ve böbrekte de birikim yapabilmektedir. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri kanatlı ve kanatlı ürünlerinde bulunan kimyasal kalıntılar, insan sağlığı için önemli sorunlara yol açabiliyor."

Özellikle satıcıların kıyma üzerinde hile yaptıklarını belirten doktor, kıymaya sakatat ilavesi yapıldığından söz ediyor. Kıymaya yağ eklemelerinin yanı sıra kırmızı rengi elde etmek için karaciğer ve dalak katabiliyorlar. Bu yüzden uzmanlar, güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapmamızı öneriyor.

Bir hile de tostların vazgeçilmezi, kahvaltıların olmazsa olmazı kaşardan geliyor. Tarihi geçmeye yakın toplatılan kaşar peynirleri yoğurularak tekrardan hazır hale getiriliyor ve sarı rengi elde edebilmek için içlerine gıda boyası katıyorlar. Açık kaşar ya da bilinmeyen markalardan alışveriş yapmaktan kaçının.