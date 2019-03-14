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Gıda terörüne dikkat! Kıymaya kırmızı renk vermesi için bakın ne katıyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Et ve süt ürünlerinde yapılan hileler, sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bunun için hayvansal kökenli gıdalar satın alırken dikkat etmemiz gereken bazı faktörler var. Prof. Dr. Özer Ergün, insan sağlığında ciddi sorunlara yol açabilecek gıda hilelerinden bahsetti. Bakın satıcılar tarafından nasıl kaldırılmaya çalışıyoruz!

Gıda terörüne dikkat! Kıymaya kırmızı renk vermesi için bakın ne katıyorlar

Prof. Dr. Özer Ergün, hayvanlarda bulunan kimyasal kalıntıların insan sağlığı üzerinde sorunlar yaratabileceğini söylüyor ve tüketicilere karşı uyarıda bulunuyor: "Hayvanların tedavi edildiği süre boyunca onlara verilen ilaçlar, antibiyotik kalıntıları ve hayvan yemlerine geçen pestisitler ette birikebildiği gibi sakatatta, karaciğer ve böbrekte de birikim yapabilmektedir. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri kanatlı ve kanatlı ürünlerinde bulunan kimyasal kalıntılar, insan sağlığı için önemli sorunlara yol açabiliyor."

Özellikle satıcıların kıyma üzerinde hile yaptıklarını belirten doktor, kıymaya sakatat ilavesi yapıldığından söz ediyor. Kıymaya yağ eklemelerinin yanı sıra kırmızı rengi elde etmek için karaciğer ve dalak katabiliyorlar. Bu yüzden uzmanlar, güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapmamızı öneriyor.

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Bir hile de tostların vazgeçilmezi, kahvaltıların olmazsa olmazı kaşardan geliyor. Tarihi geçmeye yakın toplatılan kaşar peynirleri yoğurularak tekrardan hazır hale getiriliyor ve sarı rengi elde edebilmek için içlerine gıda boyası katıyorlar. Açık kaşar ya da bilinmeyen markalardan alışveriş yapmaktan kaçının.

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Prof. Dr. Ergün, sağlığımızı korumak adına son olarak şunlardan bahsetti: "Süt ve süt ürünlerinde ise taze peynir, pastörize edilmemiş sütten yapılmış tereyağı, kaymak, dondurma ve peynir çeşitleri hayvanlardan bulaşan hastalıklar yönünden tehlike arz ediyor. Bunun dışında tüketici gıda maddelerini satın alırken, ürünün zoonozlu olup olmadığını anlayamaz. Bunun için bilinen marketlerden bilinen markaları seçerek alışveriş yapmak ve ürünün ne zaman üretildiğine, paketleme ve son kullanma tarihlerine çok dikkat etmek gerekir. Bir diğer önemli nokta da bu gıda maddelerini iyi pişirmek gerekir. Böylece tüketilecek olan hayvansal kökenli gıda maddelerinde zoonoz olması durumunda tedbir alınmış olur."

Zoonoz hastalığı, Zoonoz omurgalı hayvanlardan insanlara geçen (zooantroponoz) ve insanlardan omurgalı hayvanlara geçen (antropozoonoz) herhangi bir enfeksiyon hastalığını tanımlayan terimdir.

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gıda hileleri mutfak bilgileri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
doymadınız hırsız adiler, hırsızsınız çünkü insanların hem sağlıklarını hem de paralarını çalıyorsunuz, lanet olasıcalar neymişsiniz yaaaaaa
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