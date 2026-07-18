Gıda uzmanları domastesleri ters çevirin çağrısı yaptı

Pazar tezhaglarından eve büyük bir hevesle getirdiğimiz domateslerin, kahvaltılardan salatalara kadar her öğünde bütün hafta boyunca ilk günkü gibi diri, sulu ve lezzetli kalmasını isteriz. Ancak maalesef çoğu zaman hayal kırıklığı yaşarız; çünkü domatesler sadece birkaç gün içinde buruşmaya, diriliklerini ve o mükemmel pürüzsüz dokularını kaybetmeye başlarlar.

Yıllardır ev hanımlarından şeflere kadar herkesin tartıştığı "Domates nasıl saklanmalı?" sorusuna noktayı koyacak yeni bir araştırma, aslında asıl problemin saklama sıcaklığı değil, domatesin duruş pozisyonu olduğunu ortaya çıkardı.

Ünlü yemek uzmanı, şef ve yazar J. Kenji López-Alt tarafından yapılan çok kapsamlı araştırma ve testler, domates saklama yöntemleri konusunda bildiğimiz her şeyi unutturacak nitelikte. Tamamen olgunlaşmış ve birkaç gün içinde tüketilmesi planlanan domatesler için buzdolabı, oda sıcaklığından her zaman daha iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor (tabii domateslerin gerçek lezzetini alabilmek için servis yapmadan önce oda sıcaklığına gelmelerini beklemek şartıyla). Ancak uzmanların asıl dikkat çektiği ve ezber bozan nokta şu: Buzdolabı veya mutfak tezgahı fark etmeksizin, domatesleri saklarken onları hangi pozisyonda tuttuğunuzun tazelik üzerinde devasa ve şaşırtıcı bir etkisi bulunuyor.

DOMATESLER SUYUNU NEDEN KAYBEDER?

Domateslerin parlak ve gergin kabukları, içlerindeki suyu korumaya yardımcı olur. Ancak bu yapının en hassas noktası, domatesin daldan ayrıldığı sap kısmıdır. Yapılan incelemelere göre, domates zamanla nemini en çok bu bölümden kaybeder. Su kaybı arttıkça domates de eski sertliğini yavaş yavaş yitirir, yumuşamaya başlar ve kabuğunda buruşmalar oluşabilir.

Domateslerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabilecek pratik bir yöntem ise saklama şekillerini değiştirmekten geçiyor. Öncelikle üzerindeki fazla sap veya yaprakları nazikçe temizleyin. Ardından domatesleri düz bir tabak ya da tezgâh üzerine, sap kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin. Bu yöntem, nem kaybının en yoğun yaşandığı bölgenin hava ile temasını azaltmaya yardımcı olabilir. Yapılan karşılaştırmalarda, sap kısmı alta gelecek şekilde saklanan domateslerin daha uzun süre dolgunluğunu ve tazeliğini koruduğu, sap kısmı yukarıda bırakılanların ise daha hızlı yumuşayıp buruşabildiği gözlemlendi.

BANT TESTİ VE ŞAŞIRTICI BİLİMSEL SONUÇLARIN DETAYLARI

Peki, bunun gerçekten etkili bir yöntem olduğu nasıl anlaşıldı? Gıda yazarı ve yemek araştırmacısı J. Kenji López-Alt, bu yöntemi test etmek için birkaç farklı deney gerçekleştirdi. İlk denemede domateslerin saplarının koparıldığı bölüm küçük bir bantla kapatıldı. Bu şekilde saklanan domateslerin, sap kısmı yukarı baksa bile daha az nem kaybettiği ve tazeliğini daha uzun süre koruduğu gözlemlendi. Aynı deney, farklı domates çeşitleriyle hem oda sıcaklığında hem de buzdolabında tekrarlandı ve benzer sonuçlar elde edildi.

Bir diğer testte ise domateslerin saklama öncesi ve sonrası ağırlıkları hassas terazilerle ölçüldü. Üç gün boyunca sap kısmı alta gelecek şekilde saklanan domateslerin ağırlığında yaklaşık yüzde 1 ila 2 arasında azalma görülürken, sap kısmı yukarıda kalan domateslerde bu oranın yüzde 7'ye kadar çıkabildiği belirlendi. Bu bulgular, domatesleri sap kısmı alta gelecek şekilde saklamanın nem kaybını azaltmaya ve tazeliğini daha uzun süre korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.