Anadolu'nun kolası: Kökü Fırat Nehri'nden geliyor

Gazlı içeceklere doğal bir alternatif olarak görülen meyan şerbeti, geçmişten günümüze uzanan köklü bir lezzet. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve çevre illerde sıkça tüketilen içeceğin ana hammaddesi olan meyan kökü, Fırat Nehri çevresindeki verimli topraklarda doğal olarak yetişiyor.

FIRAT HAVZASI'NIN DOĞAL HAZİNESİ

Meyan şerbetinin ana maddesi olan meyan kökü, baklagiller familyasına ait çok yıllık bir bitkiden elde ediliyor. Fırat Nehri boyunca uzanan bölgelerde kendiliğinden yetişen bitki, hasat edildikten sonra kurutuluyor ve özel yöntemlerle suya bırakılarak şerbete dönüştürülüyor.

YAZ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ İÇECEĞİ

Serinletici özelliğiyle bilinen meyan şerbeti, özellikle sıcak havalarda yoğun ilgi görüyor. Güneydoğu Anadolu'da sokak satıcılarının büyük bakır kazanlarda hazırlayıp servis ettiği içecek, bölgenin kültürel simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tatlımsı ve hafif acımsı aromaya sahip olan meyan şerbeti, ilk kez tadanlar için farklı bir lezzet deneyimi sunuyor. Geleneksel tariflerde yalnızca meyan kökü ve su kullanılırken, bazı yörelerde içeceğe tarçın, karanfil veya limon da eklenebiliyor.

BESİN DEĞERİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, meyan kökünün doğal antioksidan bileşikler içerdiğini belirtiyor. Ancak meyan kökünün fazla tüketiminin özellikle yüksek tansiyonu bulunan kişilerde sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edilirken, kronik rahatsızlığı olanların düzenli tüketim öncesinde sağlık uzmanına danışmaları öneriliyor.

KÜLTÜREL MİRAS

Yüzyıllardır Anadolu'nun sıcak ikliminde serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbeti, günümüzde de hem yerel halk hem de turistler tarafından ilgi görüyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya devam eden bu içecek, bölgenin gastronomi kültürünün önemli lezzetleri arasında gösteriliyor.