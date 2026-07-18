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Gün doğmadan tarladan topluyorlar! Kilosu 150 TL, eklem ağrıları için tercih ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde sezonun ilk bamya hasadı başladı. Bamya tarlada kilogram fiyatı 150 TL'den alıcı buluyor.

Gün doğmadan tarladan topluyorlar! Kilosu 150 TL, eklem ağrıları için tercih ediliyor

Kozan'ın Konakkuran Mahallesi'nde narenciye bahçeleri arasında alternatif ürün olarak bamya yetiştirildi. İşçiliği zor olan bamyayı yetiştiren üretici Ahmet Yiğenoğlu, işçi bulmakta yaşanan sıkıntı nedeniyle ekim alanını 2 dönümle sınırlı tuttuğunu söyledi.

Gün doğmadan tarladan topluyorlar! Kilosu 150 TL, eklem ağrıları için tercih ediliyor 1

"ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİNİN DE YAYGINLAŞMASI GEREKİYOR"

Hasadın sabahın ilk ışıklarıyla başladığını belirten Yiğenoğlu, "2 dönümlük alanda günlük yaklaşık 10 kilogram bamya hasat ediyoruz. Hasadımız sonbahar aylarına kadar devam edecek.

Gün doğmadan tarladan topluyorlar! Kilosu 150 TL, eklem ağrıları için tercih ediliyor 2

Bu yıl tarlada kilogram fiyatı 150 TL. Bölgemizde küçük bamya daha çok tercih edilirken, Mersin ve çevresinde eklem ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanıldığı için iri bamyaya talep daha fazla oluyor. İşçiliği oldukça zor. Gün doğmadan hasada başlıyoruz. Çukurova'da sadece narenciye değil, alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beslenme yemek
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