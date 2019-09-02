Giden hayran kalıyor: Seneye yine burada olacağız

Doğa yürüyüş grubu üyesi 30 kişilik grup Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) işbirliğinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) destekleriyle hazırlanan Gümüşhane Kültür Rotası ve Turizm Keşif Rehberinde belirlenen 5 ayrı parkuru yürüdü.

Gümüşhane coğrafyasının en etkileyici manzaralarının yer aldığı parkurlarda sporcular birinci gün 7 kilometrelik Krom Vadisi-İmera Manastırı, ikinci gün Artabel Gölleri Tabiat Parkurunda 5 kilometre, üçüncü gün 13 kilometrelik Aksu-Gözeler Yaylası, dördüncü gün Santa Harabeleri, Taşköprü, Sarıçiçek evleri ve beşinci günde de Limni Gölü-Karaca Mağarası arasındaki 15 kilometrelik parkur olmak üzere toplam 40 kilometrelik alanı adım adım yürüdü.

'SENEYE YİNE BURADA OLACAĞIZ'

Etkinlik lideri rehber Argun Baydan, 30 kişilik grupla İstanbul’dan gelerek Gümüşhane'nin güzel coğrafyasında yürüyüş yaptıklarını belirterek, “Günübirlik olarak şehir merkezindeki bir otelde konakladık. Gerçekten çok özel bir bölgeyi görmekten keyif aldık. 5 günlük faaliyetimiz sırasında buradaki dostlarımız lojistik ve haber kaynağı olarak bize çok destek verdiler kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada umduğumuzun ötesinde güzelliklerle karşılaştık. Seneye yine burada olacağız” dedi.