Giden hayran kalıyor! Türkiye'nin büyüleyici güzelliği

Doğa ile tarihin eşsiz uyumunun bir araya geldiği Kapadokya'da, ören yerlerini, doğa harikası peribacalarını ve vadileri görmek isteyen turistler için havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor.
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