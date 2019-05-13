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Giden hayran kalıyor! Türkiye'nin büyüleyici güzelliği

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 13.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kapadokya, doğal güzelliği ve tarihinin yanı sıra sıcak hava balonlarıyla da turistleri büyülemeye devam ediyor.

Giden hayran kalıyor! Türkiye'nin büyüleyici güzelliği

Doğa ile tarihin eşsiz uyumunun bir araya geldiği Kapadokya'da, ören yerlerini, doğa harikası peribacalarını ve vadileri görmek isteyen turistler için havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor.

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Kapadokya balon sıcak hava balonu

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