Modern evlerde sıklıkla kullanılan PVC borular, çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı değil. Yaklaşık 100 derece sıcaklıktaki kaynar su, plastik boruların yumuşamasına, şeklinin bozulmasına ve bağlantı noktalarının zarar görmesine neden olabiliyor.

Ayrıca borulardaki contalar da yüksek sıcaklıktan etkilenerek zamanla sızıntılara yol açabiliyor. Uzmanlar, kaynar suyun bazı tıkanıklıkları açmak yerine atıkları daha derine itebileceğine de dikkat çekiyor.

ÜÇ MALZEMEYLE GİDERLERİ TEMİZLEYİN

Tıkanıklıkları gidermek için karbonat, beyaz sirke ve sıcak su kullanılması öneriliyor.

Uygulama için önce giderden yarım su bardağı karbonat dökülüyor. Ardından bir su bardağı beyaz sirke eklenerek yaklaşık 10 dakika bekleniyor. Son olarak kaynar olmayan sıcak suyla gider durulanıyor.

Karbonat ve sirkenin oluşturduğu köpürme, hafif sabun kalıntılarının ve küçük birikintilerin gevşemesine yardımcı olabiliyor. Ancak bu yöntem ağır tıkanıklıklarda yeterli olmayabilir.