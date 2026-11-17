Horlama, farklı uyku saatleri, yorgan kavgası ve gece boyunca sık sık uyanmak gibi sorunlar çiftlerin uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, yeni trendi uygulanmadan önce ilişkinin zarar görmemesi için doğru iletişime geçilmesi konusunda uyardı.

UYKU BOŞANMASI NEDİR, NEDEN YAYGINLAŞIYOR?

Son yıllarda özellikle uyku kalitesine önem veren çiftler arasında öne çıkan 'uyku boşanması', eşlerin veya partnerlerin daha iyi dinlenebilmek amacıyla ayrı yataklarda ya da ayrı odalarda uyumasını ifade ediyor.

İlk bakışta ilişkide sorun yaşandığı izlenimi oluşturabilen bu tercih, aslında her zaman duygusal bir uzaklaşma anlamına gelmiyor. Aksine bazı çiftler, kaliteli uyku uyuyabilmek ve güne daha dinlenmiş başlayabilmek için bu yöntemi tercih ediyor.

Uyku uzmanları tarafından aktarılan, özel bir şirketin 2 bin yetişkinle gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcıların yüzde 25'i partnerleri yanlarında olmadığında daha iyi uyuduklarını belirtti.

ÇİFTLER NEDEN AYRI UYUMAYI TERCİH EDİYOR?

Aynı yatağı paylaşmak her çift için rahat bir uyku anlamına gelmeyebilir. Özellikle gece boyunca yaşanan bazı alışkanlıklar, partnerlerin uyku düzenini olumsuz etkileyebilir.

Araştırmada çiftlerin birlikte uyurken yaşadığı en yaygın sorunlar da ortaya konuldu. Katılımcıların yüzde 52'si partnerlerinin horlamasını en büyük uyku problemi olarak gösterdi.

Diğer şikayetler ise şöyle sıralandı:

Yüzde 35: Partnerin yatakta fazla yer kaplaması

Yüzde 33: Yorganın tamamını partnerin kullanması

Yüzde 23: Partnerin vücut sıcaklığının fazla olması

Bunların yanı sıra farklı mesai saatleri, gece geç saatte eve gelmek, sabah erken kalkmak ve partnerin yatağa girdiğinde diğer kişiyi uyandırması da ayrı uyuma isteğini artıran nedenler arasında yer aldı.

PARTNERİNE AYRI UYUMAK İSTEDİĞİNİ NASIL SÖYLEMELİSİN?

Partnerinden ayrı uyumak istediğini dile getirmek her zaman kolay olmayabilir. Çünkü bu istek, karşı tarafta sevilmediği, istenmediği veya ilişkide bir sorun olduğu düşüncesine yol açabilir.

Özellikle 'uyku boşanması' ifadesi, konunun olduğundan daha ciddi algılanmasına neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar, konuşmanın doğru zamanda ve suçlayıcı olmayan bir dille yapılmasını önerdi.

Uyku uzmanlarına göre bu konuyu konuşmak için iki tarafın da sakin ve müsait olduğu bir zaman tercih edilmeli.

Yoğun stres altındayken, tartışma sırasında veya aceleyle böyle bir konuyu gündeme getirmek yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

Örneğin partnerine şu şekilde yaklaşabilirsin: "Geç saatlerde eve geldiğinde uyanıyorum ve yeniden uykuya dalmakta zorlanıyorum. Bir sonraki geç mesaili olduğun iki günde ayrı yataklarda uyumayı deneyip ikimizin de nasıl hissettiğine bakabilir miyiz?"

Bu yaklaşım, partneri suçlamak yerine yaşanan uyku sorununu ön plana çıkarıyor. Böylece ayrı uyuma fikri, ilişkiden uzaklaşma isteği değil, uyku kalitesini artırmaya yönelik ortak bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

AYRI YATMADAN ÖNCE BU YÖNTEMLERİ DENEYİN

Uzmanlar, çiftlerin ayrı uyumaya karar vermeden önce aynı yatağı paylaşırken yaşadıkları sorunlara yönelik alternatif çözümleri de değerlendirebileceğini belirtti.

Örneğin partnerlerden biri sürekli yorganı kendisine çekiyorsa iki ayrı yorgan kullanmak sorunu çözebilir. Horlama problemi yaşayanlar için burun bantları gibi yardımcı ürünler değerlendirilebilir.

Yatakta yeterli alan bulunmuyorsa daha büyük bir yatak tercih etmek de rahatlığı artırabilir.

Farklı uyku saatlerine sahip çiftler ise uyku düzenlerini mümkün olduğunca birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde planlayabilir.

UYKU BOŞANMASI İLİŞKİYİ BİTİRMEK ANLAMINA MI GELİYOR?

Ayrı yataklarda veya odalarda uyumak, çiftlerin birbirinden uzaklaştığı anlamına gelmek zorunda değil. Burada önemli olan, kararın karşılıklı anlayışla alınması ve iki tarafın da kendisini iyi hissetmesi.

Çiftler, uyku ihtiyaçlarını karşılamak için farklı yöntemler deneyebilir. Ayrı uyumayı tercih edenlerin de gün içinde birlikte vakit geçirmeye, fiziksel yakınlığa ve iletişime önem vermesi ilişkinin sağlıklı şekilde sürdürülmesine yardımcı olabilir.