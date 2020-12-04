Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Giethoorn Köyü: Hollanda'nın Venedik'i

Giethoorn Köyü: Hollanda'nın Venedik'i

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.12.2020 16:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Giethoorn Köyü: Hollanda'nın Venedik'i

Masallardan mı fırladın Giethoorn ? Bu ne güzellik ! Burası gerçekten yeryüzünün cenneti. Giethoorn Köyü o kadar kendine özgü bir köy ki hayran kalmamak imkansız. Hollanda gezilecek yerler listesinde en güzel yer sayılabilecek olan masalsı köy Giethoorn’de araba yok, gürültü yok, yalnızca huzur var.

Giethoorn Köyü’nün tarihi 13. yüzyıla kadar dayanıyor. 1200’lü yıllarda köyün ilk sakinleri çiftçilermiş. Bu çiftçiler, tarlalarında tarım yaparken, bölgede yerin altında büyük miktarlarda keçi boynuzu ortaya çıkarmışlar. Keçi boynuzlarının 1170 sel tufanında boğulan yaban keçilerine ait olduğu tahmin ediliyor. Köye, daha sonra burada bulunan keçi boynuzlarına atıfta bulunarak “Geytenhoren” adı verilmiş. Daha sonra köyün ismi kısaltılarak şimdiki Giethoorn halini almış.

Giethoorn Köyü ‘nün turizm potansiyeli, 1958 yılında Hollandalı yönetmen Bert Haanstra’nın popüler komedisi Fanfare’i bu köyde çekmesiyle fark edilmeye başlamış. Köyün popülaritesi şu anda zirvede. Dünyanın her bölgesinden buraya buraya turist akını var.

hollandanın-venediki-giethoorn-1024x576 (1)

Hollanda’nın masalsı köyü Giethoorn, “Hollanda’nın Venediği” olarak biliniyor. Bu köyde araba kullanılmıyor. Ulaşım için sadece tekneler var. Köyün belli bir kısmında çöpler teknelerle toplanıyor.
Suların yükseldiği dönemlerde Giethoorn çevresinde göller oluştuğu ifade ediliyor.Gieterse Gölü ise köyün tek doğal gölü.

giethoorn-evleri-1024x576

Köydeki çoğu evde iki kapı bulunuyor. Genelde evin yan kapısı kullanılırken ön kapısı ise sadece evlenirken içeriye girmek ve öldükten sonra da cenazeyi çıkarmak için kullanılıyor. Burada yaklaşık 180 tahta köprü bulunuyor, toplam nüfus ise 2620 kişiden oluşuyor. Giethoorn Köyü, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

hollandanın-masalsı-köyü-giethoorn-1024x576

Monopoly oyununun Giethoorn’un şöhretine şöhret katmasında payı büyük. Monopoly 2015’te çıkardığı özel seride Giethoorn’a yer veriyor ve köyün popülaritesi oldukça artıyor.

GİETHOORN KÖYÜ TEKNE KİRALAMA

Burada araba kullanımı olmadığı için ulaşım tekne ya da botlarla sağlanıyor. Köyde yaşayanlar gündelik yaşamda işe, okula ya da alışverişe giderken tekneleri kullanıyor, hatta bu tekneler Giethoorn’u gezmek isteyenlerin de favorisi. Kanallarda gezmek için 4 çeşit tekne var. Bunlar Fluisterboot, Zeil (Punter), Kano ve Rondvaart.

giethoorn-tarihi-1024x576

Bu botları ya da tekneleri siz de kiralayabilirsiniz hatta kendiniz sürebilirsiniz. Bot kiralamak isteyenlere motorun nasıl kullanılacağı anlatılıyor ve kanallarda kaybolmamak için bir de harita veriliyor. Yukarıda bahsettiğim Punterlar Venedik’deki gondollara benziyor. Bu aracı uzun bir sopa yardımıyla iterek yol kat ediyorsunuz. Ayrıca isterseniz köyü bisiklet kiralayarak da gezebilirsiniz.

giethoorna-nasıl-gidilir-1024x576

GİETHOORN KÖYÜ'NDE YAPILACAK ŞEYLER

giethoorn-turları-1024x576

  • Giethoorn kanalları arasında tekne ile gezilebiliyor.
  • Ben burada biraz daha kalmak istiyorum, buraya aşık oldum diyenler köy içerisinde bulunan otellerde konaklayabiliyor.
  • Masalsı evler arasında yürüyüş ve bisikletle gezilebiliyor.
  • Rene Boissevain’in 1969’da açtığı Museum De Oude Aarde Müzesi, Giethoorn’da görülmesi gereken yerlerden biri. Boissevain’ın dünyanın farklı yerlerine seyahat ederek topladığı değerli taşlar, fosiller ve mineraller müzede sergileniyor. Müze Mart-Ekim aylarında 10.00-18.00 arası, Kasım-Mart aylarında 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık.
  • Museum Giethoorn ‘t Olde Maat Uus Müzesi‘nde Giethoorn’daki tipik bir çiftlik evinin 100 sene önceki gündelik yaşamı sergileniyor. Burası eski bir çiftlik evinin 1988’de yeniden yapılmasıyla faaliyete geçmiş. Burada Giethoorn’da günlük hayat nasıl geçiyor onu gözlemleyebilirsiniz. Müze Pazartesi-Cumartesi günleri arasında ziyaret edilebiliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Hazar Gölü nerede? Hazar Gölü yol tarifi / Hazar Gölü nerede? Hazar Gölü yol tarifi /
Vecihi Hürkuş’un hayatı.... Hürkuş: Göklerdeki KahramanVecihi Hürkuş’un hayatı.... Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dilber Ay’ın gençliğini oynayacak isim belli oldu

Dilber Ay’ın gençliğini oynayacak isim belli oldu

MasterChef Türkiye’nin sürpriz konukları!

MasterChef Türkiye’nin sürpriz konukları!

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Diğer Haberler

Amerika’dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor! Kaz Dağları nerede? Kaz Dağları’nda gezilecek yerler

Amerika’dan gelip Kaz Dağları’na yerleştiler

Hazar Gölü nerede? Hazar Gölü yol tarifi /

Hazar Gölü nerede? Hazar Gölü yol tarifi /

Zonguldak Subaşı Köyü turizme kazandırılıyor

Kamp turizmine en uygun seçilen yer!

Giresun Mavigöl nerede? Giresun Mavigöl hikayesi / Giresun'da gezilecek yerler

Pandemide gezginlerin uğrak yeri oldu

Munzur Vadisi nerede? Munzur Vadisi Milli Parkı hangi ilimizdedir? Munzur Dağı

Munzur Vadisi'nden mistik görüntüler!

Türk Lirasının değerli olduğu ülkeler

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.