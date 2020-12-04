Giethoorn Köyü: Hollanda'nın Venedik'i

Giethoorn Köyü’nün tarihi 13. yüzyıla kadar dayanıyor. 1200’lü yıllarda köyün ilk sakinleri çiftçilermiş. Bu çiftçiler, tarlalarında tarım yaparken, bölgede yerin altında büyük miktarlarda keçi boynuzu ortaya çıkarmışlar. Keçi boynuzlarının 1170 sel tufanında boğulan yaban keçilerine ait olduğu tahmin ediliyor. Köye, daha sonra burada bulunan keçi boynuzlarına atıfta bulunarak “Geytenhoren” adı verilmiş. Daha sonra köyün ismi kısaltılarak şimdiki Giethoorn halini almış.

Giethoorn Köyü ‘nün turizm potansiyeli, 1958 yılında Hollandalı yönetmen Bert Haanstra’nın popüler komedisi Fanfare’i bu köyde çekmesiyle fark edilmeye başlamış. Köyün popülaritesi şu anda zirvede. Dünyanın her bölgesinden buraya buraya turist akını var.

Hollanda’nın masalsı köyü Giethoorn, “Hollanda’nın Venediği” olarak biliniyor. Bu köyde araba kullanılmıyor. Ulaşım için sadece tekneler var. Köyün belli bir kısmında çöpler teknelerle toplanıyor.

Suların yükseldiği dönemlerde Giethoorn çevresinde göller oluştuğu ifade ediliyor.Gieterse Gölü ise köyün tek doğal gölü.