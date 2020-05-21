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Gigi Hadid hamilelik haberinden sonra ilk kez konuştu! Estetik iddialarına yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 13:54 | Son Güncelleme

Altı aylık hamile olan ve ilk kez görüntülenen Gigi Hadid, yuvarlık yüzlü olduğu için estetik yaptırdığını iddia edenlere cevap verdi. Ünlü model "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" dedi.

Gigi Hadid hamilelik haberinden sonra ilk kez konuştu! Estetik iddialarına yanıt verdi

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, geçen ay beş aylık hamile olduğunu açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini Jimmy Fallon’un Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında anlatan Hadid, dün de Maybelline’nin Küresel Makyaj Sanatçısı Erin Parsons ile yaptığı bir Zoom görüşmesine katıldı.

Zayn ile bu son baharda ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Hadid, katıldığı görüşmede estetik iddialarına cevap verdi.

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“Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim” diyen 24 yaşındaki model, hamileliğinin yüzünü nasıl değiştirdiği hakkında da bilgi verdi ve “Zaten yanaklarım var, bu yüzden dolduracak çok şey yok” diye güldü.

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Hadid daha sonra plastik cerrahi ile ilgili söylentiler hakkında da konuştu; “Yüzüme bir şey yaptırdığımı ya da enjekte etmediğimi merak edenler için. Estetik beni korkutuyor. Kendimi çok fazla kontrol delisi gibi hissediyorum. Ya ben de yanlış giderse? İnsanların yüzlerine kalıcı şeyler yaptırmak için çok hızlı davrandığını düşünüyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bazen güvensizliklerim olmadığı anlamına gelmez, ancak özel durumlar için burnunu biraz şekillendir veya makyajla her şeyi yapabilirim. Makyaj, özel anlar için elinden gelenin en iyisini hissetmene yardımcı olacak kadar güzel bir araç.”

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