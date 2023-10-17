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Gigi Hadid'in Filistin paylaşımına İsrail hükümetinden şoke eden tepki

17.10.2023 09:24 | Son Güncelleme:
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Süper model Gigi Hadid, Instagram hikâyesinde Filistin halkını destekleyen bir paylaşımda bulunmasının ardından İsrail hükümeti tarafından eleştirildi. Gigi Hadid'in paylaşımlarına yapılan göndermeler sosyal medyada tepki çekti.

Gigi Hadid'in Filistin paylaşımına İsrail hükümetinden şoke eden tepki

Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan sonra açıklama yaparak "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" demişti.

"Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini belirterek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtti.

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İsrail hükümeti Hadid'in tutumunu hemen eleştirerek Instagram hesabından şu yanıtı paylaştı: "Hamas'ın İsraillilere yönelik katliamının yiğitçe bir tarafı yoktur. Hamas'ı (IŞİD) olduğu gibi kınamak Filistin karşıtlığı değildir ve barbar teröristlere karşı mücadelelerinde İsraillileri desteklemek yapılacak en doğru şeydir."

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İsrail Devleti'nin hesabı daha sonra Hadid'in hesabını etiketleyerek ve 'Geçtiğimiz hafta uyudun mu? Yoksa Yahudi bebeklerin evlerinde katledilmesine göz mü yumuyorsun? Sessizliğiniz nerede durduğunuz konusunda çok açıktı. Seni görüyoruz" dedi.

Hükümetin hesabından modele bu tarz yanıtlar verilmesi sosyal medyada eleştirilere sebep oldu.

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