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Gigi Hadid'ten Elon Musk'a rest! "Nefret ve bağnazlık çukuru"

08.11.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'daki hesabını kapattığını duyurdu. 27 yaşındaki süpermodel iki gün önce Instagram'da yaptığı açıklamada kararına gerekçe olarak sosyal medya platformdaki son gelişmeleri gösterdi.

Gigi Hadid'ten Elon Musk'a rest! "Nefret ve bağnazlık çukuru"

"Twitter gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çukuru haline geliyor. Parçası olmak istediğim bir yer değil" diyen Hadid, bu durumun uzun süredir yaşandığını ancak yeni yönetimle arttığını savundu.

Hadid, Twitter'daki hayranlarından özür diledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

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Burada kalamam. Twitter ne kimse için güvenli bir yer ne de zarardan çok yarar sağlayacak bir sosyal platform.

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Ünlü model, Hikayeler kısmındaki paylaşımında Twitter'ın insan hakları departmanının eski başkan vekili olan avukat Shannon Raj Singh'in, kendisinin kovulmasıyla ilgili attığı tweet'i de takipçilerine sundu.

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk'ın, Twitter'ı satın almasının ardından platformda yapılacak değişikliklere dair pek çok haber çıktı.
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Bunlar arasında mavi tikin para karşılığında alınabilmesi ve ücretli video paylaşılması gibi adımlar var. Ayrıca Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısının görevine son verildi.

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