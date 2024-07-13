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Gigi ve Bella Hadid’i geçti! 2024'ün en güzel Müslüman kadını bakın kim seçildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 11:47
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Popüler magazin platformu FillGap, dünyanın en güzel Müslüman kadınlarını seçtiği bir oylama gerçekleştirdi. Oylamanın birincisi ise Gigi ve Bella Hadid kardeşleri bile geçerek ünlü oyuncu Hande Erçel oldu.

Gigi ve Bella Hadid’i geçti! 2024'ün en güzel Müslüman kadını bakın kim seçildi

MYNET-Şimdilerde Barış Arduç ile başrolünü paylaşacağı Rüzgara Bırak dizisi için hazırlıklarını sürdüren Hande Erçel özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı seçimleriyle gündemden düşmüyor.

handee

Her adımı olay olan ünlü isim şimdi de bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Hande Erçel, popüler magazin platformu FillGap'in düzenlediği dünyanın en güzel Müslüman kadını oylamasında birinci sıraya yerleşti.

fahriyeee

Erçel'in birinci olduğu listede Fahriye Evcen üçüncü olurken, Meryem Uzerli dördüncü sırada yer aldı.

MERYEMM

HADİD KARDEŞLERİ SOLLADI

Dünyanın en güzel Müslüman kadını oylamasında Hadid kardeşler ise beşinci sırada yer aldı.

hadid

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan listeye; 'üçü de çok güzel', 'Güzellik algısı nasıl bu kadar değişir', 'hepsi estetik harikası' gibi yorumlar yapıldı.

***Tam liste ise FillGap tarafından şu şekilde açıklandı:

10.⁠ ⁠Mehjabin Chowdhury

9.⁠ ⁠Shaikha Mahra

8.⁠ ⁠Zarine Khan

7.⁠ ⁠Bahareh Kian Afshar

6.⁠ ⁠Bella Hadid

5.⁠ ⁠Gigi Hadid

4.⁠ ⁠Meryem Uzerli

3.⁠ ⁠Fahriye Evcen

2.⁠ ⁠Rawan Bin-Hussain

1.⁠ ⁠Hande Erçel

Express
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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen Hande Erçel Meryem Uzerli
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