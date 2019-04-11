Gillette ve 1907 Fenerbahçe Espor Güçlerini Birleştirdi

Dünyanın lider erkek bakım markası Gillette, son yılların yükselen trendi olan ve özellikle gençler arasında popülerliği giderek artan Espora desteğini artırıyor. Gillette bu kapsamda Türkiye’de Espor’un lider takımlarından olan 1907 Fenerbahçe Espor Takımı’na Erkek Bakım Markası Sponsoru oldu. Sarı lacivertli organizasyona dahil olan LoL, Zula, PUBG gibi tüm takımlara sponsor olan Gillette, Türkiye’de Esporun gelişmesi ve yaygınlaşması için verdiği sponsorluk desteği ile takımın destekçisi olmak ve Espor’un gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefliyor. 1907 Fenerbahçe Espor, Gillette Milliyet Spor Ödülleri’nde oyunsever gençler tarafından “Yılın En #GilletteGibi Espor Takımı” seçildi. Ayrıca, TBF 2017 ve Rift Rivals 2017 şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe Espor aynı zamanda Çin’de gerçekleştirilen Worlds 2017’ye de katılarak, dünyada bunu gerçekleştirebilen ilk spor kulübü oldu.

1911 yılından bu yana spor alanında ilk sponsorlukları gerçekleştiren Gillette, bu geleneği günümüzde de devam ettirerek yeni bir spor dalı olarak görülen Espora Türkiye’de destek veren öncü markalardan biri oluyor. 1907 Fenerbahçe Takımı ile gerçekleştirdiği işbirliği ile hem Avrupa’nın en genç nüfusuna hitap ediyor, hem de Türkiye’de böylesine popüler bir spor dalının daha da gelişmesine destek oluyor.