Giovanni Guidetti: Kupaları almak istiyoruz

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'ne ikide ikiyle başladı. Ligin ilk haftasında Karayolları'nı deplasmanda 3-0'la geçen sarı-siyahlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni de aynı sonuçla mağlup etti. Sultanlar Ligi'nde 11 kez şampiyon olan VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti, asıl hedeflerinin sezonu iyi bitirmek olduğunu söyledi.

GİOVANNİ GUİDETTİ: ARTIK ENTERESAN BİR DÜNYA VAR

2008 yılından bu yana sarı-siyahlıları çalıştıran Giovanni Guidetti, "Bence enteresan bir sezon değil de artık enteresan bir dünya var. Artık yeni gerçekliğimiz bu. Antrenörler ve sporcular olarak yeni gerçekliği kabul edip, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Oyuncularım da bu durumu çok iyi anladı ve çok iyi çalışmaya başladı. Temmuz ve ağustos aylarını çok iyi hazırlanarak geçirdik. Oyuncularım çok agresif çalıştı. Çünkü voleybolu çok özlemişlerdi. Tekrar salonda olduğumuz için mutluyuz. Belki de hiçbirimiz voleyboldan bu kadar uzak kalmamıştık. Tekrar voleybol oynayabildiğimiz, rekabet edebildiğimiz için heyecanlıyız. Elbette taraftarımızın önünde oynamayı çok isterdik ama bu durumu kabullenmeliyiz" ifadelerini kullandı.