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Giovanni van Bronckhorst: Her şeyi denedik ama...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.11.2024 22:37
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Son oynadığı 3 karşılaşmadan 1 puan çıkaran siyah - beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst: Her şeyi denedik ama...

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları;

''ÇOK PUAN KAYBETTİK''

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Son dönemde çok fazla puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren van Bronckhorst, ''Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Milli arada dinleneceğiz, umarım Ciro Immobile döner. Milot Rashica toparlayacaktır. Bu bölümde 9 puan kaybı çok fazla.'' dedi.

SEMİH KILIÇSOY NEDEN ÇIKTI?

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Semih Kılıçsoy'u neden oyundan aldığı hakkında ise Hollandalı, ''Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık. Mustafa Hekimoğlu da iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç alamadık.'' sözlerini sarf etti.

''GELİŞMEMİZ GEREKEN KONULAR VAR''

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Van Bronckhorst sözlerini ise ''İki Avrupa galibiyeti aldık ama işler iyi gitmedi. Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var. Ligdeki performansımızı arttırmamız lazım.'' ifadeleriyle sonlandırdı.

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Başakşehir beşiktaş
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