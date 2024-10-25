Giovanni van Bronckhorst'tan iddialı sözler! ''Her maçımıza 3 puan yazıyorum...''

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, Fransa'da oynanan karşılaşmada Lyon'u 1-0 mağlup ederek Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini elde etti. Alınan galibiyetin ardından Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

''İYİ REAKSİYON VERDİK''

Kritik galibiyeti değerlendiren Giovanni van Bronckhorst, "Skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. İlk yarılarda geçişlerde çok iyi değildik ama ikinci yarıda bu işleri daha iyi yaptık. Mutluyum. Gruptaki ilk puanlarımızı aldık. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ve sonra Pazartesi günkü maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

''ŞANSA İHTİYACIMIZ OLDU''

Hollandalı teknik adam, Lyon'un zor bir deplasman olduğunu söylerken "Beklediğimiz şekilde zor bir takıma karşı oynadık. Bazen savunmada şansa da ihtiyacımız oldu. Bugün zaman zaman şans yanımızdaydı. İkinci yarıda geçişleri ve tercihleri daha iyi yaptık." diye konuştu.

''HER MAÇIMIZA 3 PUAN YAZIYORUM''

Avrupa Ligi'ndeki durumlarını değerlendiren başarılı çalıştırıcı ''Her maçımıza 3 puan yazıyorum. Neden oynuyorsunuz ki yoksa... Bazı deplasmanlar fikstürde zor gözükür ama bizler elimizden geleni yaparız. Ajax maçında yapamadık ama Frankfurt maçında ve bu maçta yaptık. Hedefimiz gruplardan sonrası. Önümüzde 5 maç daha var. Alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz.'' dedi.

ERSİN DESTANOĞLU'NA ÖVGÜ

Sözlerine devam eden Hollandalı çalıştırıcı, "Henüz ilk dakikalarda Ersin Destanoğlu'nun yaptığı kurtarışları çok iyiydi. Sakatlıktan döndü. Bunları yapması çok değerliydi. Bu gece kalede harikaydı. Mentalimiz de defansif olarak çok iyiydi. Önümüzde 5 maç daha var. Alabileceğimiz kadar puan alabilme niyetindeyiz. " sözlerini sarf etti.