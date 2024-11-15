Giovanni van Bronckhorst'u düşündüren tablo! 11 maçta 46 kez ama...

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 12 haftada oynadığı 11 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakip ağları 19 kez sarsarken, filelerinde 10 gole engel olamadı.

Kartal’ın kaydettiği 19 golün 17’sini maçlara 11’de başlayan futbolcular kaydetti.

YEDEK KULÜBESİNDEN KATKI GELMİYOR

Kadro derinliğinden dert yanan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, devre arası transfer dönemini işaret etti. Özellikle son haftalarda yaşanan sakatlıkların eklenmesiyle Hollandalı teknik adamın hamle şansı da azaldı.

49 yaşındaki teknik direktör, oyuncu değişikliklerinden beklediği verimi ise alamadı. Ligde 11 maçta 46 kez oyuna müdahalede bulunan Bronckhorst, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı gördü.

2 GOL DE MUÇI'DEN

Siyah-beyazlılarda 3 mücadelede kenardan oyuna dahil olan Arnavut futbolcu Ernest Muçi, söz konusu gollerin 2’sini kaydeden isim oldu. Takımının iç sahada Antalyaspor’u 4-2 mağlup ettiği müsabakanın 87. dakikasında oyuna giren Muçi, 90+5’te ağları havalandırdı. 23 yaşındaki futbolcu, aynı durumda diğer golünü de deplasmanda Galatasaray’a 2-1 kaybedilen maçta attı. 67’de yeşil zemine ayak basan Arnavut oyuncu, 90+4’te siyah-beyazlıların tek golünü kaydetti.

Giovanni van Bronckhorst tarafından 2 karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kullanılan Cher Ndour’un ise 1 asisti var. 20 yaşındaki futbolcu, Tüpraş Stadyumu’nda 4-2 kazanılan Antalyaspor müsabakasının 66. dakikasında Semih Kılıçsoy’un yerine oyuna girmiş, 90+5. dakikada Muçi’nin attığı golün asistini yapmıştı.