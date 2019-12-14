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Giphy sesli GIF bankasına dönüşecek

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Giphy GIF’leri seslendirmek için büyük medya kuruluşlarıyla anlaşmalar yapacak ve bu kurumların elindeki görsel materyal için ses seçeneği getirecek.

Giphy sesli GIF bankasına dönüşecek

WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Google gibi dev sosyal medya ve internet şirketleri Giphy’nin GIFlerini otomatik olarak oynatıyor. Hatta uygulama içinden Giphy platformunda arama seçeneği sunuyor. Tüm bu destek sayesinde GIF’ler artık tüm dünyada çok yaygın kullanılan, günlük hayatın parçasına dönüşmüş durumdalar.

Giphy, artık GIF’lerin ses de kazanması gerektiğini düşünüyor. Çoğu kullanıcı bunun iyi bir fikir olmadığını ve sesler nedeniyle oluşabilcek gürültü kirliliğinin GIF’lerin masumiyetini bozacağını dile getiriyor.

İlk aşamada Universal Pictures, Geffen Records ve BBC America ile ortaklık yapacak olan Giphy, bu kurumlara telifli içeriklerin GIF formatındaki görsellere ses ekleyecek. Bu GIF klipleri maksimum 30 saniye boyutunda olacak. Giphy yine de sesli kliplerin 15 saniyeden uzun olmamasını tavsiye ediyor.

Öte yandan GIF alanındaki başarı büyük oranda kullanıcıların üreteceği içeriklere bağlı. Giphy’nin TV kanallarıyla ortak olarak üreteceği GIF’lerin, sosyal medyada oğlan şekilde oluşup ünlü olan GIF’ler ile aynı başarayı yakalayamayacağı da düşünülüyor.
Yine de sesli GIF formatının kabul görmesi ve bu görselleri oluşturmak için pratik araçların ortaya çıkmasıyla, sesli GIF görsellerinin sayısının hızla artacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Giphy gif

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