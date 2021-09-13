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Giresun'da büyük isyan: Hakkımızı çalıyorlar!

13.09.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunsporlu Zeki Yavru, 90+5. dakikada hakemin penaltı vermediği pozisyonla ilgili tepki gösterdi.

Giresun'da büyük isyan: Hakkımızı çalıyorlar!

Giresunsporlu Zeki Yavru, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem Zorbay Küçük ve VAR hakemi Serkan Tokat'a tepki gösterdi.

Zeki Yavru, yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yaptı:

Yavru, "Bir tane net pozisyon vermedik. Duran toptan, konsantrasyon eksikliği. İki maçtır aynı. Çıkarmaya çok büyük çaba sarf ediyoruz. İkinci yarı müthiş oynadık. Pozisyonlar da bulduk. Deplasmanda bu kadar net pozisyona girebilirsiniz. Bulduğunuzu atmanız gerekiyor. Yeni bir takımız. Camiadan, şehirden özür diliyoruz. Bu oyunun hakkı bu değildi." dedi.

"RESMEN ŞAİBELİ POZİSYON"

Zeki Yavru hakeme isyan ederek, "Bu VAR'da nasıl bir kıstas var bilmiyorum. 90+5. dakika. Adamın kolundan tutup çekiyor. Resmen şaibeli pozisyon. Neye göre! Orta hakem var! Çağır orta hakemi VAR'da izlesin. Kararı o versin. Bu kadar basit değil! Biz kimsesiz değiliz. Biz şehir takımıyız Bizi istediği gibi doğramaya kimsenin hakkı yok. İçeride izledim, %100 penaltı. Bu kadar olmaz. Bu takım 45 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış.İnsanların alın teriyle oynamak kolay olmamalı. Hiçbir tanesine saygısızlığım yok hakemlerin. Biz bak alın teri döküyoruz. Yırtındık resmen ikinci 45 dakika. Hakkımızı çalıyor." ifadelerini kullandı.

"YALAN HEPSİ YALAN, HER ŞEY!"

Sözlerine devam eden tecrübeli oyuncu, "Giresunspor olarak biz şehir takımıyız! Alın teri döküyoruz. Bu sıcakta ikinci yarı yırtındık resmen. Hakkımızı çalıyorlar. Gelip yalandan toplantı yapıyorlar, seminerler yapıyorlar. Yalan hepsi yalan! Her şey yalan!" dedi.

VOLKAN DEMİREL: ZEKİ %100 HAKLI

Yayıncı kuruluşta yorum yapan Volkan Demirel, "Zeki'nin dediklerine katılıyorum. %100 penaltı. Çok haklı dediklerinde. Sözleri gayet haklı!" dedi.

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