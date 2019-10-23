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Giresun'da korku dolu anlar! Kamyonet markete böyle daldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

Giresun'da, kontrolden çıkan kamyonetin markete girme anı snaiye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Merkez Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki kamyonet marketin karşısındaki yokuştan indiği esnada kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde orta refüjü aşan kamyonet markete girdi.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, markette yaşanan panik, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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giresun kaza market

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