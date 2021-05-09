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Giresunlular, Süper Lig sevincini kutladı

09.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig’de bugün deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 mağlup eden Giresunspor 44 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi.

Giresunlular, Süper Lig sevincini kutladı

1977 yılından bu yana Süper Lig’e hasret olan Giresunspor, mutlu sona ulaştı. TFF 1. Lig’e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren yeşil-beyazlı ekip, bu sezon ligi Adana Demirspor’un ardından 2. sırada bitirerek 44 yıllık hasrete son verdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından kentte Giresun Kalesi’nden havai fişekler atılırken, tam kapanma nedeniyle evlerinden çıkamayanlar ise camlardan ve balkonlardan sevinç gösterilerinde bulundu.

Şehir merkezinde, caddelerde ve önemli kavşaklarda polis ve jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı gözlenirken, taksi duraklarında çalışan taksiciler ise meşaleler ile takımlarının birinci lige çıkışını kutladı.

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Giresunspor
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