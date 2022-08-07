Giresunspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor Adana Demirspor canlı yayın bilgisi!

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GİRESUNSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Adana Demirspor maçı, Çotanak Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma saat 19.15'da başlayacak.

Giresunspor Adana Demirspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.



