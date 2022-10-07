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Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Çotanaklar, Kartal'dan çekinmiyor!

07.10.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçta, hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Peki, büyük bir heyecana sahne olması beklenen Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Çotanaklar, Kartal'dan çekinmiyor!

Giresunspor Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi çok sayıda vatandaş arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Giresunspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Beşiktaş maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Çotanak Stadyumunda oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğıurlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olarak açıklandı.

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Bitexen Giresunspor - Beşiktaş Canlı Maç AnlatımıBitexen Giresunspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı


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