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Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması! Galatasaray'a dönecek mi?

21.12.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Başakşehir maçı sonrası konuştu. Okan Kocuk transferi konusunda da konuşan Hakan Keleş net ifadeler kullandı.

Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması! Galatasaray'a dönecek mi?
Okan Koçuk

Okan Koçuk

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Giresunspor
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keleş, "Kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarıda golü de bulduk, dengeyi de sağladık. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Başakşehir kadro derinliği ve kalitesi açısından bizden daha iyi bir takım. İyi de oynadılar. Önümüzde Hatay maçı var, ona hazırlanacağız. Kazandığımız topları iyi değerlendiremediğimiz için sıkıntılar çektik, Başakşehir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

OKAN KOCUK AÇIKLAMASI

Keleş, "Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönebileceği konuşuluyor. Bu konuda son durum nedir?" sorusuna ise, "Ben de duyuyorum ama bize gelmiş bir şey yok. Bizim oyuncumuz şu an öyle de kalmasını isterim. Giderse de her türlü hazırlığımızı yaparız. Tabii ki oyuncu gidince oyuncu alırız." yanıtını verdi.

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Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor Okan Kocuk
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