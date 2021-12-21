Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması! Galatasaray'a dönecek mi?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keleş, "Kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarıda golü de bulduk, dengeyi de sağladık. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Başakşehir kadro derinliği ve kalitesi açısından bizden daha iyi bir takım. İyi de oynadılar. Önümüzde Hatay maçı var, ona hazırlanacağız. Kazandığımız topları iyi değerlendiremediğimiz için sıkıntılar çektik, Başakşehir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

OKAN KOCUK AÇIKLAMASI

Keleş, "Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönebileceği konuşuluyor. Bu konuda son durum nedir?" sorusuna ise, "Ben de duyuyorum ama bize gelmiş bir şey yok. Bizim oyuncumuz şu an öyle de kalmasını isterim. Giderse de her türlü hazırlığımızı yaparız. Tabii ki oyuncu gidince oyuncu alırız." yanıtını verdi.

