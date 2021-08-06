Giresunspor, Diabate'yi kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Osman Paşa Zorlu ve Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi transfer etti.

DIABATE AÇIKLAMASI

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Malili kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

OSMAN PAŞA ZORLU AÇIKLAMASI

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 2 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı formamız ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Ailemize hoş geldin Osman Paşa Zorlu." ifadeleri kullanıldı.

