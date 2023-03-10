GİRESUNSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor, Fatih Karagümrük ile Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen Giresunspor Fatih Karagümrük maçı için geri sayım devam ederken sporseverler de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Giresunspor Fatih Karagümrük maçının yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GİRESUNSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Fatih Karagümrük maçı bugün (10 Mart 2023 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GİRESUNSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı olarak ekrana gelecek.

GİRESUNSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Kadir, Campuzano, Mejia, Serginho, Doğancan, Sainz, Bajic

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Borini, Diagne

GİRESUNSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI

GİRESUNSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP MAÇI CANLI TAKİP

