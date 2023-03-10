GİRESUNSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor, Fatih Karagümrük ile Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen Giresunspor Fatih Karagümrük maçı için geri sayım devam ederken sporseverler de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Giresunspor Fatih Karagümrük maçının yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Giresunspor Fatih Karagümrük maçı bugün (10 Mart 2023 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.
Maç, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Giresunspor Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı olarak ekrana gelecek.
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Kadir, Campuzano, Mejia, Serginho, Doğancan, Sainz, Bajic
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Borini, Diagne
GİRESUNSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP MAÇI CANLI TAKİP