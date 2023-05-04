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Giresunspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04.05.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Karşılaşma, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Giresunspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Giresunspor Fenerbahçe maçı 7 Mayıs 2023 Pazar günü oynanacak. Heyecanla beklenen karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, Giresunspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları...

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Giresunspor Fenerbahçe maçı Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak.

Giresunspor'un iç sahada 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor veya 31. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakalarında "Giresunspor" logolu Passolig ile bilet alan taraftarlara, tribün biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağı aktarıldı.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Fenerbahçe maçı 7 Mayıs 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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