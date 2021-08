Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu ile yaşanan olaylarla ilgili, "Burada özür dilenmesi gereken oyuncu Kerem. O bizim için bir bireydir, yaşının küçük olması bir şey ifade etmez." dedi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananların maçın önüne geçtiği için kendisini üzdüğünü söyledi.

"Ligin ilk maçında farklı şeyler konuşmak isterdik" diyen Terim, şöyle devam etti:

"Futbol hayatımızda antrenörlük hayatımızda bir çok şey gördük ama demek ki her şeyi gördüm demeyeceksin. Görmediğiniz şeyler de bazen karşınıza çıkıyor. Biz futbolcular, biz hocalar, yöneticiler zaman zaman yükseliriz, soyunma odasında hatta maç oynanırken birbirimizle münakaşa ederiz, hatta neredeyse yumruklaşmaya varan bir durum olur ama sabah her şey biter veyahut yarım saat sonra her şey biter."

Terim, bunun öyle bir hadise olmadığına dikkati çekerek, "11'e 10 oynuyorsunuz, 3 gün bir seyahat yapıp tekrar deplasmana gidip gruba kalmanın ilk maçını zor şartlarda oynayacaksınız, yorgunluğunuza mı yanarsınız, belki çok açık farklı galip gelip lider dönecektiniz ona mı yanarsınız, iki tane iyi oyuncunuzun sahanını içeresinde kavgasına mı yanarsınız, veyahut bir sürü buna benzer şey." diye konuştu.

- "Önemli olan meseleyi yönetebilmek, idare etmemek ama, yönetmek"

Bu durumda "astım, kestim, attım" demenin çok kolay olduğunu ifade eden Terim, şunları kaydetti:

"Önemli olan meseleyi yönetebilmek, idare etmemek ama, yönetmek, başkanımız, yönetimiz, biz teknik heyet olarak gereken neyse yapacağımızdan herkes emin. Çünkü daha önce de biz bu hadiseleri yaşadık, futbolda bu hadiseler oluyor, olmaya da davam edecek. Bir yandan kayıplar, bir yandan fiziki yorgunluklar bindiğinde adrenalin fazla yüklenip ters işler oluyor, ama merak ettiğimiz, onu oraya iten sebebi anlamış değilim açıkçası, ne yaptı ki oraya hiddetlendi."

Terim, "Kerem bizim kıymetlimiz, Marcao kıymetli bir oyuncumuz, öyle bir oyuncu da değil, öyle bir karakteri de yok" ifadelerin kullanarak, "Gereken neyse, belki biraz klasik bir tabir olacak ama yapılması gereken neyse yapacağız, bundan emin olabilirsiniz. Bu aynı zamanda her oyuncuyu da ilgilendiren bir durum." şeklinde konuştu.

- "Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz"

Konuyu oturup konuşacaklarını aktaran Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir nefes alacağız, bir rahatlamayı bekleyeceğiz sabaha kadar, fevri hareket edemeyiz, nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz. Bu, dediğim gibi onu astım, bunu kestim değil ama Kerem'in de hakkını, hukukunu onun gençliğini de koruyarak, Marcao'ya da söz hakkını da vererek, ama herkesten de özür dileyerek başlanacak bir olay olduğunu da söylemek isterim, başta Kerem olmak üzere, Kerem'in ailesi olmak üzere, Galatasaray ailesi olmak üzere, arkadaşlarım, biz. Olmasaydı hoştu ama çünkü anlamadığım nokta son maç olur, şampiyonluk gider bir şey olursunuz, ama daha birinci maç gol üstüne gol kaçırıyoruz, üç gün sonra maçımız var, zaten oyuncu değiştirmeye başladık, şansızlığımız değiştir dedim değiştirirken o pozisyonu pas geçti, kalınca ona kızdım ben. Değiştir diye rica ediyorum, olacağı varmış."

Deplasmanda galibiyetle başlamanın iyi olduğunu aktaran Terim, diğer sorunların halledilebileceğini vurguladı.

- "Okan'ı verme sebebimiz daha fazla maç oynasın diye"

Fatih Terim, bir gazetecinin Galatasaray oyuncusu Cicaldau ve Giresunspor'a kiralık gönderilen kaleci Okan Kocuk'un performanslarıyla ilgili soruya "Okan'ı verme sebebimiz daha fazla maç oyansın diye, yoksa geçen sene en az gol yiyen kaleci, Galatasaray geçen sene en az gol yiyen takım olarak kapattıysa özellikle Muslera'nın olmadığı dönemde Okan'ın başarılı kaleciliğiyle de ilgiliydi. O yüzden bir de iyi oynasın bize dönsün diye verdik. Bugünkü performansını da tebrik ediyorum hep böyle olsun." cevabını verdi.

Alexendru Cicaldau'nun iyi bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Terim, "İkinci penaltıyı onun atmasını istedim iyi penaltı atıyor ama Diagne golü attığı için, ona, golcülere bazen bu toleransı tanıyoruz. Alexandru daha iyi oynayacak, ilk defa bir arada oynayan bir takım içerisinde Alex ama orta saha hücum bağlantısında bizim için önemli bir oyuncu. Daha çok büyü işler yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu sefer ceza yeme niyetinde değilim açıkçası"

Terim, başka bir gazetecinin bu sezon saha kenarında nasıl bir Fatih Terim olacağına yönelik sorusunu, şöyle cevapladı:

"Ben esasında sakinim, soğuk kanlıyımdır ama tabi 96 dakika, 96 dakika bize dönerse ve o görünen anlarda biz bir hareket içinde agresifsek, sanki 96 dakika agresifmişiz gibi bir ifade var, hayır öyle değil. Ama bu sefer ceza yeme niyetinde değilim açıkçası, haklı veya haksız, bunu da yargılamak istemiyorum. Daha doğru olanı seçeceğimden herkes emin olabilir. O yüzden benden yöne yansıyan ışıkların daha akil, daha sakin olmasında yarar görüyorum."

Aynı gazetecinin Falcao ve Feghouli'nin kadroda olmaya devam edip etmeyeceği yönündeki sorusuna, "Bizim oyuncumuz tabi ki yeri geldiğinde kullanacağız ama bu arada teklif gelirse kimse için böyle bir mani yok. İkisinden de memnunum, ikisi de değerli oyuncumuz, yönetimimiz ve başkanımız zamanında gerekli açıklamaları yapmıştır. Yeri geldiğinde tabi ki oynayacaklar ama yeri geldiğinde de profesyonel hayat neyi gerektirirse olacaktır." yanıtını verdi.

- "Bizde genç diye kimse ezilmez"

Başka bir gazetecinin Kerem Aktürkoğlu'na yaşanan olayda verdiği destekli ilgili sorusunu Terim, şu cevabı verdi:

"Onların hepsi benim evladım gibidir bundan emin olabilirsiniz, kızarım da severim de ama orada mağdur Kerem, öyle mi? Dolayısıyla bir genç çocuğa, bir genç adama ayrı destek vereceğiz tabi, nasıl destek vermeyelim. Bunun için bir şey saklamaya da gerek yok benim için. Yani bizde genç diye kimse ezilmez, öyle bir anlayışımız olmaz, o da onlar gibi bir birey, o da onlar gibi hakları olan bir futbolcu. Marcao böyle bir insan değil esasında, hiç alakası yok, yani hepimize sürpriz, hepiniz Marcao'yu tanıyorsunuz, gayet sanki oyunda tatlı sert oynuyor ama klasik Brezilyalı, devamlı gülen, neşeli, bağıran bir adam ama bazen insanın böyle olağanüstü halleri var, onu da öyle düşünerek, yaptığı şeyi hafifletmiyorum, Kerem'e bakış açımı anlatırken onu da adaletsiz olarak kenara atmak istemiyorum, ikisi de benim oyuncum."

Teknik direktör Terim, yaşın büyük olmasının, yaşı küçük olana herhangi bir istenmeyen bir şey yapması manasına gelmediğinin altını çizerek, "Sonuç itibariyle şu anda verilmemesi gereken tek karar odur. Gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın, hangi karar çıkarsa çıksın gereği odur bizim adımıza demek ama burada biraz daha ileri gidiyorum, çok sahip çıktınız sorusu gelebilir, burada özür dilenmesi gereken oyuncu Kerem. O bizim için bir bireydir, yaşının küçük olması bir şey ifade etmez. Ben 22-23 yaşlarımda takım kaptanıydım." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin TFF'nin rakip taraftarların statlara alınmaması ve kadronun Avrupa kupalarında başarı için yeterli olup olmaması yönündeki sorusuna Terim, "Açıkçası TFF'nin rakip taraftarların alınmaması kararının muhakkak sağlam dayanağı vardır. Herhalde orada seyahat etmenin sıkıntısı, bir arada olmanın saatlerce, bir takım şeyler muhakkak ona dayanıyordur. TFF'yi suçlamak, yanlış yapıyor demek ben doğru bulmuyorum. Muhakkak sağlam dayanağı vardır, haklılardır da." dedi.

Fatih Terim, transfer konusuna işaret ederek, "Bizi 8 Eylül'e kadar bir bekleyin, bir de 7 Eylül biliyorsunuz Avrupa'da 31 Ağustos'ta bitiyor, bizde 7 Eylül'de bitiyor dolayısıyla ben burada da önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Herkesin verme durumu olabilir ama transfer etme durumu olmadığı için tüm Avrupa'nın, sanki bazı şeyler yapacağız gibi." şeklinde konuştu.