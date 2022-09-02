Giresunspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Konyaspor maçı hangi kanalda?

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maça ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Giresunspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Giresunspor Konyaspor maçının saati ve kanalı...

GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Konyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Konyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük 18 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile başlamıştır ve o sezon yalnızca 1 maçta hakemlik yapmıştır.

29 yaşındaki hakem Zorbay Küçük, 2017 yılından bu yana Süper Lig'teki hakemlik görevini sürdürmektedir.

Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur.Feyzullah Küçük, Adanaspor ve Malatyaspor'un eski futbolcularındandır. Bakırköyspor ve Bursaspor'da da oynamıştır. Futbola veda ettikten sonra 2002 - 2005 yılları arasında Adanaspor'da altyapı antrenörü, 2005 yılında Osmaniyespor 'da teknik direktörlük ve 2007 - 2008 yılları arasında tekrar Adanaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmıştır.

