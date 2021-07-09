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Giresunspor Okan Koçuk'u Galatasaray'dan kiraladı

09.07.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, kaleci Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Giresunspor Okan Koçuk'u Galatasaray'dan kiraladı

Galatasaray, kaleci Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Okan Kocuk’un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

'KALEMİZİ KAPATIYORUZ'

Galatasaray'da 24 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci, önümüzdeki sezon Giresunspor'un başarısı için ter dökecek. Giresunspor'dan yapılan açıklamada ise, ''Kalemizi kapatıyoruz… Süper Lig ’e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz…'' ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor Okan Kocuk
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet geçici geri düşeceksiniz :)

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