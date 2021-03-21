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Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı

21.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Samsun'un Çarşamba ilçesinde taşlandı.

Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı

GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camı taşla kırıldı. Alınan bilgiye göre, maçın ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.

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Otobüsün arka sağ tarafına isabet eden taşla, camı kırıldı. Takım kaptanı Eren Tozlu'nun elinde isabet eden cam parçalarından dolayı kızarıklık oluştu.

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Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önemi almasının ardından takım başka bir otobüse nakledildi. Takım ve taşlanan otobüs daha sonra kentten ayrıldı. Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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