SPOR

Ümit Özat depremi! 27 günde...

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 04.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile de yollarını ayırdı. Yeşil Beyazlı kulüpten yeni teknik direktör ile bir açıklama yapılmadı.

Ümit Özat depremi! 27 günde...

Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile de yollarını ayırdı.

7 Ocak'ta göreve başlayan Ümit Özat'ın Giresunspor macerası 27 gün sürdü.

Ümit Özat, Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Çok kısa bir zaman önce göreve başladığım Giresunspor'dan karşılıklı konuşarak hiçbir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili başkana yönetim kuruluna bütün personele bugüne kadar göstermiş oldukları ilgiden alakadan dolayı teşekkür ederim."

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giresunspor Ümit Özat

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