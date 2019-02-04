Ümit Özat depremi! 27 günde...

Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile de yollarını ayırdı.

7 Ocak'ta göreve başlayan Ümit Özat'ın Giresunspor macerası 27 gün sürdü.

Ümit Özat, Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Çok kısa bir zaman önce göreve başladığım Giresunspor'dan karşılıklı konuşarak hiçbir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili başkana yönetim kuruluna bütün personele bugüne kadar göstermiş oldukları ilgiden alakadan dolayı teşekkür ederim."

