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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

01.07.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Birinci etap kamp programı için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Günün ilk antrenmanında sahada kuvvet, 5'e 2 pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapan Karadeniz ekibi, ikinci antrenmanı ise dayanıklılık, pas çalışması ve yarı saha çift kale oyunuyla tamamladı.

Giresunspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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