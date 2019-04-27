Giriş segmentine hitap eden Honor 8S ortaya çıktı

Honor’un giriş segmentine hitap eden yeni modeli MediaTek tarafından geliştirilen Helio A22 yonga setinden güç alıyor. İçerisinde 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunan telefon hafızası microSD kart desteği sayesinde arttırılabiliyor.

3020 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan beslenen 8S, HD+ çözünürlüğünde 5.71 inçlik LCD ekranla gelecek. Çentinki ekran tasarımının tercih edildiği modelin arka tarafında 13MP’lik tek bir ana kamera yer alıyor. Cihazın ön kamerası ise 5MP.

Honor giriş sınıfındaki modelinde parmak izi okuyucusuna yer vermemiş. Cihazdaki tek biyometrik kimlik doğrulama yöntemi, 5MP’lik ön kamera. Yani 8S’de yüz tanıma özelliği bulunuyor. Elbette bu güvenlik yönteminin basit bir fotoğrafla bile aşıldığını da hatırlatalım.

Kutudan ilk çıktığında EMUI 9 destekli Android Pie ile çalışacak olan telefonun fiyatı da 130 dolar olarak belirlenmiş durumda. İlk olarak Rusya’da satışa sunulacak olan modelin global pazara ne azman açılacağı ise henüz netleşmiş değil.

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