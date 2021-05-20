Giroud transferinde Fenerbahçe'nin rakiplerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 3.sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig’de Chelsea forması giyen Olivier Giroud’yu listesine aldı. Futbolcunun menajerinden transfer konusunda bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE'YE GİROUND TRANSFERİNDE DİŞLİ RAKİPLER VAR

34 yaşındaki Fransız golcü Giroud, bu yaz döneminde Chelsea’den ayrılacak. Golcü futbolcuya gelecek sezon şampiyonluk isteyen Fenerbahçe ilgi gösteriyor. Ancak; futbolcunun transferinde tek takım Fenerbahçe değil. Fenerbahçe’ye Avrupa’dan dişli rakipler olduğu gündeme geldi.

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TOPLAM 6 TEKLİF

The Sun’ın haberine göre; Giroud’nun menajeri İtalya’dan Milan, Juventus ve Roma’nın dışında İngiltere’den 3 kulübün Giroud için devrede olduğunu ifade etti.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPTILAR

Haberde ayrıca Fransız menajer Michael Manuello ile İtalyan temsilci Morabito’nun bazı görüşmeler yaptığı ifade edildi.

"GİROUD TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR"

Morabito, “Ocak ayında Milan ile görüştük. Onlarla temas halindeyiz. Neler olacağını göreceğiz. Juventus ve Roma ile de konuştuk. Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere’den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya’dan da ilginç şeyler duyuyoruz” diye konuştu.

BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Golcü futbolcu bu sezon 37 maçta forma giydi ve 14 gol attı. Giroud, 2018’de Arsenal takımından transfer edilmişti. Fransız yıldız, Arsenal’de 3 kez FA Kupası’nı kazanmıştı.



