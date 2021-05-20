SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Giroud transferinde Fenerbahçe'nin rakiplerini açıkladı

Giroud transferinde Fenerbahçe'nin rakiplerini açıkladı

20.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Olivier Giroud'nun geleceği hakkında menajerinden bir açıklama geldi. Golcü futbolcuya İtalya ve İngiltere'den ciddi teklifler var.

Giroud transferinde Fenerbahçe'nin rakiplerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 3.sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig’de Chelsea forması giyen Olivier Giroud’yu listesine aldı. Futbolcunun menajerinden transfer konusunda bir açıklama geldi.

12

FENERBAHÇE'YE GİROUND TRANSFERİNDE DİŞLİ RAKİPLER VAR

34 yaşındaki Fransız golcü Giroud, bu yaz döneminde Chelsea’den ayrılacak. Golcü futbolcuya gelecek sezon şampiyonluk isteyen Fenerbahçe ilgi gösteriyor. Ancak; futbolcunun transferinde tek takım Fenerbahçe değil. Fenerbahçe’ye Avrupa’dan dişli rakipler olduğu gündeme geldi.

13

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TOPLAM 6 TEKLİF

The Sun’ın haberine göre; Giroud’nun menajeri İtalya’dan Milan, Juventus ve Roma’nın dışında İngiltere’den 3 kulübün Giroud için devrede olduğunu ifade etti.

14

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPTILAR

Haberde ayrıca Fransız menajer Michael Manuello ile İtalyan temsilci Morabito’nun bazı görüşmeler yaptığı ifade edildi.

"GİROUD TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR"

Morabito, “Ocak ayında Milan ile görüştük. Onlarla temas halindeyiz. Neler olacağını göreceğiz. Juventus ve Roma ile de konuştuk. Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere’den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya’dan da ilginç şeyler duyuyoruz” diye konuştu.

BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Golcü futbolcu bu sezon 37 maçta forma giydi ve 14 gol attı. Giroud, 2018’de Arsenal takımından transfer edilmişti. Fransız yıldız, Arsenal’de 3 kez FA Kupası’nı kazanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devamF.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'a tazminat darbesi!

Galatasaray'a tazminat darbesi!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.