Gırtlak kanserine yakalandığı söylenmişti… Kahtalı Mıçe isyan etti

‘Felaket Tellalı’ olarak tanınan Onur Akay tarafından ‘Kahtalı Mıçe’ olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan’ın gırtlak kanserine yakalandığı iddia edilmişti. 71 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğü iddiasının ardından Mıçe'den açıklama geldi.

71 yaşındaki ünlü şarkıcı, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu paylaşarak şunları söyledi;

İDDİALARA İSYAN ETTİ

"Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım akrabalarım var ve benim için korkuyorlar."

Ünlü şarkıcı, paylaştığı videonun altına, "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz." notunu düştü.