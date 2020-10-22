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Gişe rekorları kıran yapım hakkında sürpriz karar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

80’li yılların efsane filmi Flashdance televizyona uyarlanıyor. Paramount, dizi uyarlaması için düğmeye bastı.

Gişe rekorları kıran yapım hakkında sürpriz karar

Paramount 1983 yapımı filmi Flashdance’i televizyona uyarlamak için harekete geçti. Flashdance’ın modern uyarlaması için Tracy McMillan dizinin senaryosunu yazmaya ve Angela Robinson ise yönetmenliğine hazırlanıyor.

Dizi uyarlaması, romantizm, para, sanat, arkadaşlık ve kendini nasıl seveceğini anlamaya çalışan, bunu yaparken dünyadaki yerini bulmak için mücadele eden, bale hayalleri ve striptiz kulübü kariyeri olan genç bir siyahi kadının etrafında dönecek.

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Bir pop-kültür fenomeni haline gelen ve tüm zamanların en ünlü film müziklerinden birini ortaya çıkaran Flashdance, Adrian Lyne yönetiminde 4 dalda Oscar adayı oldu ve bunlardan biri olan en iyi müzik heykelciğini eve götürmeyi başardı. Dizinin prodüksiyon ve yayın takvimi belirsizliğini koruyor.

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