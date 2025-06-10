Gişe rekortmeni Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmi geliyor! Başroller belli oldu!

Türk sinemasının sevilen yapımlarından “Aşk Tesadüfleri Sever” serisi, üçüncü filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk film, 2011 yılında Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde vizyona girmiş ve 35 hafta boyunca salonlarda kalmış, 2 milyonun üzerinde seyirciye ulaşmıştı.

BAŞROLLER BELLİ OLDU

Temmuz ayının ikinci haftasında çekimlere başlayacak olan filmin başrolünde Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür olacak. Ayrıca Hüseyin Avni Danyal ve Ayda Aksel de projede yer alacak. “Aşk Tesadüfleri Sever 3”ün konusu, rüyalarında Deniz’i gören ve onun kalbiyle hayata tutunan Özgür’ün, aşka kapılarını kapatmışken Mavi adında yeni biriyle tanışması üzerine şekilleniyor. Mavi karakteri için arayışlar ise devam ediyor. Çekimlerin tamamlanmasıyla beraber film 21 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek.

Senaryosu Funda Dündar tarafından kaleme alınan ve hikâyesi İpek Sorak’a ait yapım, İstanbul ve Ankara’da çekilecek. Filmde güçlü bir aşk hikâyesi anlatılırken, aynı zamanda “Organ bağışı hayat kurtarır” mesajı ön plana çıkarılacak.