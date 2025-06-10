Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv

Gişe rekortmeni Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmi geliyor! Başroller belli oldu!

Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever serisinin üçüncü filminin çekimleri başlıyor. Filmin başrol isimleri ve vizyon tarihi belli oldu.

Gişe rekortmeni Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmi geliyor! Başroller belli oldu!
Jale Uslu

Türk sinemasının sevilen yapımlarından “Aşk Tesadüfleri Sever” serisi, üçüncü filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk film, 2011 yılında Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde vizyona girmiş ve 35 hafta boyunca salonlarda kalmış, 2 milyonun üzerinde seyirciye ulaşmıştı.

5fbc007555427f107082725f

BAŞROLLER BELLİ OLDU

Temmuz ayının ikinci haftasında çekimlere başlayacak olan filmin başrolünde Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür olacak. Ayrıca Hüseyin Avni Danyal ve Ayda Aksel de projede yer alacak. “Aşk Tesadüfleri Sever 3”ün konusu, rüyalarında Deniz’i gören ve onun kalbiyle hayata tutunan Özgür’ün, aşka kapılarını kapatmışken Mavi adında yeni biriyle tanışması üzerine şekilleniyor. Mavi karakteri için arayışlar ise devam ediyor. Çekimlerin tamamlanmasıyla beraber film 21 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek.

468146

Senaryosu Funda Dündar tarafından kaleme alınan ve hikâyesi İpek Sorak’a ait yapım, İstanbul ve Ankara’da çekilecek. Filmde güçlü bir aşk hikâyesi anlatılırken, aynı zamanda “Organ bağışı hayat kurtarır” mesajı ön plana çıkarılacak.

ask-tesadufleri-sever-3-filmi-ge

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdiBabası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdi
Estetiğini beğenmeyince kabusu yaşadı! Mahkemeden emsal karar...Estetiğini beğenmeyince kabusu yaşadı! Mahkemeden emsal karar...

Anahtar Kelimeler:
Belçim Bilgin Mehmet Günsür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Babası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdi

Babası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdi

Gişe rekortmeni film 3. seriyle geliyor! Başroller belli oldu!

Gişe rekortmeni film 3. seriyle geliyor! Başroller belli oldu!

Yunanistan'a gitti, paylaştığı hesap olay oldu! Ucuz diyen de pahalı diyen de var

Yunanistan'a gitti, paylaştığı hesap olay oldu! Ucuz diyen de pahalı diyen de var

Biyolojik madde skandalı! Bilim insanı havaalanında yakalandı!

Biyolojik madde skandalı! Bilim insanı havaalanında yakalandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.