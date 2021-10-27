Gişe rekortmeni Dune filminin devam projesi için kollar sıvandı! Müjdeli haberi sosyal medyadan verdiler

Frank Herbert imzalı efsanevi kiatp serisinden uyarlanarak Dennis Villeneuve’ün beyazperdeye aktardığı Dune filminden beklenen açıklama geldi. Oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Javier Bardem, Josh Brolin, Zendaya, Charlotte Rampling gibi isimleri gördüğümüz Dune – Dune: Çöl Gezegeni, uzun bir bekleyişin ardından sonunda vizyona girdi. Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülkede izleyiciyle buluşan film, vizyondaki ilk hafta sonunda 220 milyon dolar gişe hasılatına ulaşarak uluslararası gişe arenasında zirveye yerleşti ve bu yıl Warner Bros.’un ilk hafta sonunda en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

BAŞARININ ARDINDAN MÜJDEYİ VERDİLER

“Dune: Çöl Gezegeni” filminin yakaladığı başarının sonrasında Warner Bros. ve Legendary Entertainment, Dune’un devam filmi için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Dune’un devam filmi, Ekim 2023‘te izleyici ile buluşacak. Deadline’ın haberine göre film, Legendary ve Warner Bros. arasındaki görüşmelerin bir sonucu olarak sinemalarda vizyona girecek. Buradan anladığımız kadarıyla Warner Bros., filmi aynı gün HBO Max’te göstermeyecek.

Legendary, Twitter hesabından yaptığı açıklamada devam filmi için çok heyecanlı olduklarını belirtirken; Denis Villeneuve ise “Dune: Part Two ile devam edeceğimize dair Legendary’den az önce bir haber aldım. Frank Herbert’ın Dune eserini uyarlamak benim hayalimdi ve hayranlara, oyuncu kadrosu ve yapım ekibine, Legendary ve Warner Bros.’a bu hayali destekledikleri için teşekkür ediyorum. Bu sadece başlangıç.” ifadelerini kullandı.



