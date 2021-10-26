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Tüm dünyada yoğun ilgi gösteriyorlar! Peki Türkiye’de Squid Game’i en çok izleyen iller hangileri?

26.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in yeni Güney Kore yapımı dizisi Squid Game’i izole bir hayat sürdüren kabileler ve teknolojiden uzak olan kişiler dışında herkes duydu. Tüm dünyada kısa bir sürede popüler olan yapıma dair veriler, Google’da yapılan herhangi bir yaygın arama formuna dair istatistikler sunan Trends aracı sayesinde ortaya çıktı. İşte Türkiye’de Squid Game’e en çok ilgi gösteren iller...

Tüm dünyada yoğun ilgi gösteriyorlar! Peki Türkiye’de Squid Game’i en çok izleyen iller hangileri?

Squid Game ve Güney Kore fırtınası bütün ülkeleri etkisi altına almayı başardı. Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle başlayan dizi, dünya basınında kendisine geniş yer bulmayı başardı. “Şiddet içerikli bir insanlık sınavı” mottosuyla hareket eden Squid Game, Türkiye’de de yoğun ilgiyle karşılandı. Sizler için Squid Game ile en çok ilgilenen Türkiye’deki illeri araştırdık.

ARDAHAN İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Google Trends verilerine göre Türkiye’den en çok Squid Game araması yapan ilk 25 il listelendi. İlk 25 sırada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler gözükmezken ilk sıraya Ardahan yerleşti. Üç büyükşehir arasında İstanbul 66 puan ile zirvedeyken, İzmir 62 puanla ikinci, Ankara 57 puanla üçüncü sıradaki yerini aldı.

  • Ardahan
  • Gümüşhane
  • Bartın
  • Şırnak
  • Kütahya
  • Çankırı
  • Isparta
  • Edirne
  • Kırıkkale
  • Trabzon
  • Karaman
  • Giresun
  • Bilecik
  • Çorum
  • Sinop
  • Düzce
  • Yalova
  • Afyon
  • Rize
  • Bolu
  • Uşak
  • Manisa
  • Denizli
  • Sakarya
  • Erzurum
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ÜLKELERDEKİ DURUM ŞAŞIRTTI

Google Trends verilerine göre dünya genelinde Squid Game araması yapan ilk 20 ülke açıklandı. İlk 20 sırasında hiçbir Avrupa ülkesinin bulunmaması dikkatleri çekti. Kanada ve İngiltere 31'er puanla 26 ve 27. sıradayken ABD, 28 puanla 29. sıraya yerleşti.

  • Filipinler
  • Singapur
  • Moğolistan
  • Azerbaycan
  • Myanmar
  • Malezya
  • Gürcistan
  • Fas
  • Endonezya
  • Sırbistan
  • Türkiye
  • Vietnam
  • Avustralya
  • Bulgaristan
  • Yeni Zelanda
  • Lübnan
  • Tunus
  • Bosna-Herkes
  • Kamboçya
  • Cezayir
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