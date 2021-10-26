Tüm dünyada yoğun ilgi gösteriyorlar! Peki Türkiye’de Squid Game’i en çok izleyen iller hangileri?

Squid Game ve Güney Kore fırtınası bütün ülkeleri etkisi altına almayı başardı. Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle başlayan dizi, dünya basınında kendisine geniş yer bulmayı başardı. “Şiddet içerikli bir insanlık sınavı” mottosuyla hareket eden Squid Game, Türkiye’de de yoğun ilgiyle karşılandı. Sizler için Squid Game ile en çok ilgilenen Türkiye’deki illeri araştırdık.

ARDAHAN İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Google Trends verilerine göre Türkiye’den en çok Squid Game araması yapan ilk 25 il listelendi. İlk 25 sırada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler gözükmezken ilk sıraya Ardahan yerleşti. Üç büyükşehir arasında İstanbul 66 puan ile zirvedeyken, İzmir 62 puanla ikinci, Ankara 57 puanla üçüncü sıradaki yerini aldı.

Ardahan

Gümüşhane

Bartın

Şırnak

Kütahya

Çankırı

Isparta

Edirne

Kırıkkale

Trabzon

Karaman

Giresun

Bilecik

Çorum

Sinop

Düzce

Yalova

Afyon

Rize

Bolu

Uşak

Manisa

Denizli

Sakarya

Erzurum

ÜLKELERDEKİ DURUM ŞAŞIRTTI

Google Trends verilerine göre dünya genelinde Squid Game araması yapan ilk 20 ülke açıklandı. İlk 20 sırasında hiçbir Avrupa ülkesinin bulunmaması dikkatleri çekti. Kanada ve İngiltere 31'er puanla 26 ve 27. sıradayken ABD, 28 puanla 29. sıraya yerleşti.

Filipinler

Singapur

Moğolistan

Azerbaycan

Myanmar

Malezya

Gürcistan

Fas

Endonezya

Sırbistan

Türkiye

Vietnam

Avustralya

Bulgaristan

Yeni Zelanda

Lübnan

Tunus

Bosna-Herkes

Kamboçya

Cezayir



