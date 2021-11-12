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Gişe rekortmeni filmden sevenleri mutlu edecek haber geldi! Dune 2 çekimlerinin başlangıç tarihi belli oldu

12.11.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vizyona girdiği tüm ülkelerde gişe rekorlarını alt üst etmeyi başaran Dune filminin ikincisi için hazırlıklar şimdiden başladı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği serinin ikinci halkası için çekim tarihi kesinleşti. Buna göre 20 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanan filmin çekimlerine Temmuz 2022'de başlanacak.

Gişe rekortmeni filmden sevenleri mutlu edecek haber geldi! Dune 2 çekimlerinin başlangıç tarihi belli oldu

Dune: Çöl Gezegeni'nin senaryosu, uyarlandığı Frank Herbert romanının yalnızca ilk yarısını kapsıyordu. Yönetmen Denis Villeneuve'nin, Dune'u en başından beri bir üçleme olarak tasarladığı biliniyordu. Ancak serinin devam filmine ilişkin resmi açıklama, iki hafta öncesine kadar gelmemişti. Filmin yapım şirketi, Legendary Pictures, Dune 2'nin çekileceğini 26 Ekim'de Twitter hesabından duyurmuştu. Ancak çekim tarihine dair net bir ibare yer almıyordu.

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TARİHİ KESİNLEŞTİ

Denis Villeneuve, çekimlerin 2022 sonbaharından önce başlamayacağını söylemişti. Ancak gazeteci John Encinas'ın aktardığı bilgiye göre, filmin yapımcılarından biri, bir söyleşi etkinliğinde filmin çekimlerinin 18 Temmuz 2022'de başlayacağını açıkladı. Filmin vizyon tarihi ise 20 Ekim 2023 olarak belirlendi.

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