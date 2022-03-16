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  4. Gişe rekortmeni yapımın devam filmi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

Gişe rekortmeni yapımın devam filmi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

16.03.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Warner Bros. ve Legendary Entertainment, Denis Villeneuve imzalı Dune’un devam filmi için çekim hazırlıkları başladı. Senartonun tamamlandığını dile getiren yönetmen Denis Villeuve, ikinci film için üzerinde baskı hissettiğini söyledi.

Gişe rekortmeni yapımın devam filmi için her şey hazır! Senaryo bitti, çekimler başlıyor

2023 yılının Ekim ayında vizyona girmesi planlanan Dune: Part Two filmi için çekim hazırlıkları başladı. Yönetmen Denis Villeneuve, Collider ile gerçekleştirdiği röportajda filmin senaryosunun büyük oranda tamamlandığını belirtti.  Yönetmen serinin devamında rol alacak oyuncularla ilgili olarak son görüşmelerini yaptığını dile getirdi. İmparator Shaddam'ın kızı Prenses Irulan rolü için Florence Pugh öne çıkarken, Baron Harkonnen'in acımasız yeğeni Feyd-Rautha karakteri için Austin Butler ile görüştüğünü ifade etti.

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“HAZIRLIK AŞAMASINDAYIZ”

dune yönetmen

Birinci filmin gişe başarısının ardından üzerinde baskı hissettiğini ifade eden Villeneuve, “Senaryo çoğunlukla bitti, ancak bu her zaman devam eden bir çalışma. Son kurguya kadar devam eden bir çalışma olacak ama sağlamlaştı diyebilirim. Elimde bir senaryo var. Şu anda hazırlık aşamasındayız” dedi.

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