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Sandra Bullock oyunculuktan geri adım attı, ara verdiğini söyledi! “Ne kadar sürer bilmiyorum”

15.03.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sandra Bullock başrolünü Brad Pitt’in üstlendiği, David Leitch imzalı Bullet Train filminin oyuncu kadrosuna dahil olduktan sonra sevenlerine üzücü bir haber verdi. Çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek istediğini dile getiren güzel yıldız, oyunculuğa bir süre ara vereceğini açıkladı.

Sandra Bullock oyunculuktan geri adım attı, ara verdiğini söyledi! “Ne kadar sürer bilmiyorum”

2022 yılı içinde The Lost City ve Bullet Train yapımlarıyla beyaz perdede seyircisiyle bulaşacak olan Sandra Bullock, bir süre setlerden uzaklaşmak istediğini söyledi. Verdiği aranın süresini kesin olarak bilmediğini ifade eden yıldız isim, 12 yaşındaki oğlu Louis ve 110 yaşındaki kızı Laila ile daha fazla zaman geçirmek için bu kararı aldığını sözlerine ekledi. Bullock, “İşteyken işimi çok ciddiye alıyorum. Artık bir süre sadece 7/24 çocuklarımla ve ailemle olmak istiyorum. Bir süre oralarda olacağım” ifadelerini kullandı.

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“EVDE OTURAN BİR ANNE OLACAĞIM”

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Koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebildiğini ve bu durumun kendisine iyi geldiğini anlatan güzel oyuncu, “Onların her ihtiyacına ve sosyal takvimine hizmet etmek için evde oturan bir anne olacağım” dedi.

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Sandra Bullock
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