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Gişenin lideri Mucize 2 Aşk

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Box Office Türkiye rakamlarına göre, Mahsun Kırmızıgül imzalı Mucize 2 Aşk, üçüncü hafta sonunda da gişeden lider olarak çıktı. Eleştirmenlerden olumsuz not alan Star Wars serisinin son filmi ise listeye ikinci sıradan giriş yaptı.

Mahsun Kırmızıgül imzalı Mucize 2 Aşk, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda da liderliği elden bırakmadı. Film, 177.159 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye hafta sonu listesinin birinci sırasında yer almayı sürdürdü. Mucize 2 Aşk, bu yıl içerisinde Organize İşler Sazan Sarmalı ve 7. Koğuştaki Mucize'den sonra üst üste üç hafta sonunu gişenin zirvesinde geçirmeyi başaran üçüncü yerli yapım oldu.

STAR WARS BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Yılın en merak edilen yapımlarından ve gişenin lideri olması beklenen Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker), gösterimdeki ilk üç gününde 165.100 seyirci tarafından izlendi. 177.4 milyon dolar hasılat elden eden film Türkiye'de 4.1 milyon TL hasılata sahip oldu. Prömiyeri akabinde negatif yorumlar alan film Türkiye gişesinde yine J.J. Abrams'ın yönettiği The Force Awakens'ın açılış performansının yarısına bile erişemedi.

Vizyondaki beşinci hafta sonunu geride bırakan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 89.909 seyirciyle listenin üçüncü sırasında yer alırken, bir önceki hafta sonu gösterime giren Aman Reis Duymasın 78.844 seyirciyle dördüncü basamakta kendine yer buldu. Haftanın bir diğer yeni filmi Kırk Yalan ise, 57.552 seyirciyle Box Office Türkiye'nin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

Listenin devamı sırasıyla;

6 – Jumanji: Yeni Seviye 54.918
7 – Recep İvedik 6 34.552
8 – Karlar Ülkesi 2 30.618
9 – 7. Koğuştaki Mucize 20.162
10 – Eşek Kral 16.533


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