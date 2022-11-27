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Gitmiyor, geri dönüyor! Vitor Pereira sürprizi gerçekleşmek üzere! Anlaşma sağladılar...

27.11.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, geçtiğimiz günlerde Brezilya ekiplerinden Corinthians'tan ayrıldığını açıklamıştı. Avrupa'da bir takım yöneteceği konuşulan Portekizli tecrübeli hoca için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gitmiyor, geri dönüyor! Vitor Pereira sürprizi gerçekleşmek üzere! Anlaşma sağladılar...

Corinthians'tan ayrılan Vitor Pereira'nın Brezilya'dan gidişi kısa sürüyor. Yine bir Brezilya ligi ekibi Flamengo'nun Pereira'ya teklif yaptığı ve Dünya Kupası'nın ardından anlaşma imzalacağı iddia edildi.

AVRUPA DEDİLER, BREZİLYA'YA DÖNDÜ

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Avrupa'da takım çalıştırmayı özlediğini ifade eden Vitor Pereira bu kararından döndü. Brezilya temsilcisi Flamengo ile anlaşma aşamasında olan Portekizli teknik adamın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'de görev almıştı. Portekizli çalıştırıcı daha önce de 2015-16 sezonunda sarı-lacivertlilerin başındaydı.

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