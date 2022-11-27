Gitmiyor, geri dönüyor! Vitor Pereira sürprizi gerçekleşmek üzere! Anlaşma sağladılar...

Corinthians'tan ayrılan Vitor Pereira'nın Brezilya'dan gidişi kısa sürüyor. Yine bir Brezilya ligi ekibi Flamengo'nun Pereira'ya teklif yaptığı ve Dünya Kupası'nın ardından anlaşma imzalacağı iddia edildi.

AVRUPA DEDİLER, BREZİLYA'YA DÖNDÜ

Avrupa'da takım çalıştırmayı özlediğini ifade eden Vitor Pereira bu kararından döndü. Brezilya temsilcisi Flamengo ile anlaşma aşamasında olan Portekizli teknik adamın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'de görev almıştı. Portekizli çalıştırıcı daha önce de 2015-16 sezonunda sarı-lacivertlilerin başındaydı.

