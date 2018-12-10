YEMEK

Gitsin kilolar! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor çatır çatır yağ yakıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.12.2018 14:59 | Son Güncelleme

Son derece basit ama bir o kadar da etkili bir tarifle yaza fit bir şekilde girmeye hazır olun! Öğrenmeniz gereken tek şey bu yağ yakıcı içeceğin nasıl hazırlandığı...

Gitsin kilolar! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor çatır çatır yağ yakıyor

Gün içinde kahve içmeyi seviyorsanız bu habere çok daha fazla sevineceksiniz. Yağ yakmaya yardımcı olan içeceğin temelinde kahve bulunuyor. Vücudunuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olacak içecek fazlalıklarınızı yakmanıza yardımcı olarak sizi yaza kadar fit yapmaya kararlı. Ancak bunun için öncesinde yemek listenizi de muhakkak gözden geçirmelisiniz.

1

Yağ yaktıran kahve yöntemi için malzemeler:

Bir bardak yağsız süt
Bir adet çubuk tarçın
Bir tatlı kaşığı kahve

Nasıl hazırlanır?

2

Bir bardak sütü kısık ateşte ısıtmaya başlayın. Süt kaynama noktasına geldiğinde çubuk tarçını ilave edin. Süt kaynayınca altını kapatın ve kahveyi ilave ederek homojen bir karışım elde edin.

Dikkat!

Yağ yakan kahveyi öğleden sonra 16:00, 17:00 arası içtiğinizde etkisini daha fazla göreceksiniz. Akşam yemeğinden birkaç saat önce içilen yağ yakıcı kahve açlık hissini bastırarak, aşırı yeme eğilimini sonlandırır. Kan şekerini dengeleyen karışım metabolizmayı da hızlandırıyor aynı zamanda. Her gün akşam yemeğinden 1, 2 saat önce içerek yaza fit bir şekilde girmeniz mümkün...


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yağ yakıcı kahve kolay diyet yağ yakcıı kür

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