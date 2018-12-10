Gitsin kilolar! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor çatır çatır yağ yakıyor

Gün içinde kahve içmeyi seviyorsanız bu habere çok daha fazla sevineceksiniz. Yağ yakmaya yardımcı olan içeceğin temelinde kahve bulunuyor. Vücudunuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olacak içecek fazlalıklarınızı yakmanıza yardımcı olarak sizi yaza kadar fit yapmaya kararlı. Ancak bunun için öncesinde yemek listenizi de muhakkak gözden geçirmelisiniz.

Yağ yaktıran kahve yöntemi için malzemeler:

Bir bardak yağsız süt

Bir adet çubuk tarçın

Bir tatlı kaşığı kahve

Nasıl hazırlanır?

Bir bardak sütü kısık ateşte ısıtmaya başlayın. Süt kaynama noktasına geldiğinde çubuk tarçını ilave edin. Süt kaynayınca altını kapatın ve kahveyi ilave ederek homojen bir karışım elde edin.

Dikkat!

Yağ yakan kahveyi öğleden sonra 16:00, 17:00 arası içtiğinizde etkisini daha fazla göreceksiniz. Akşam yemeğinden birkaç saat önce içilen yağ yakıcı kahve açlık hissini bastırarak, aşırı yeme eğilimini sonlandırır. Kan şekerini dengeleyen karışım metabolizmayı da hızlandırıyor aynı zamanda. Her gün akşam yemeğinden 1, 2 saat önce içerek yaza fit bir şekilde girmeniz mümkün...



