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Giuliano tazminat davasını kazandı

24.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de oynayan Giuliano, eski kulübünden yüklü bir tazminat almaya hak kazandı.

Giuliano tazminat davasını kazandı

Başakşehir forması giyen Giuliano'nun önceki kulübüne açtığı dava sonucu kesinleşti. Al Nasr kulübü, sözleşmesini nedensiz feshettiği için Brezilyalı oyuncuya 4,5 milyon Euro tazminat ödemeye mecbur bırakıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Al Nassr'ın 4,5 milyon Euro ile birlikte sözleşmesinin gereklilikleri nedeniyle kazandığı 850 bin Euro'yu da Giuliano'ya ödemesi gerektiği yönünde karar verildi. Böylece Giuliano, Al Nassr'dan toplamda 5,35 milyon Euro alacaklı konumuna geldi.

Al Nassr'ın 45 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda ciddi yaptırımlarla karşılacağı da bildirildi.

(SPORX)


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