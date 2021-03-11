Gizem Güven hamile mi? Herkes sorunca yanıtladı

Sosyal medyadan sık sık eşi Caner Turp ile paylaşımlarda bulunan 'Sihirli Annem'in eski oyuncusu Gizem Güven, son olarak eşiyle eğlenceli bir videosunu takipçileriyle paylaştı.

'Sihirli Annem' dizisinde Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven, geçtiğimiz yıl futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturmuştu.

Ancak takipçilerinin dikkatini Güven'in aldığı kilolar çekti. Bir takipçisi oyuncuya, "Hamile misiniz? Sanki karnınız çıkmış biraz" diye sordu. Gizem Güven'den ise yanıt gecikmedi.

Gizem Güven, takipçisinin bu sorusuna "Diyet öncesinden" diyerek yanıt verdi. Ünlü oyuncu pandemide aldığı kilolar için çaba sarf ediyor.

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Sihirli Annem ve Selena dizisinin yıldızı Gizem Güven, geçtiğimiz yıl eylül ayında futbolcu nişanlısı Caner Turp ile dünya evine girdi.

