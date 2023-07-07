Gizem Güven, Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın son halini paylaştı

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle tanınan Gizem Güven şu sıralar tatilde. Geçtiğimiz günlerde dizide 'Cem'e hayat veren Buğra Özmüldür ile buluşan Güven yeni pozlarıyla dikkat çekti.

Gizem Güven bu sefer Sihirli Annem'de Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya'nın evine çat kapı gitti.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'yı paylaşan Gizem Güven'e beğeni yağdı.

2003 yılında yayınlanmaya başlayan ve 7 sezon devam eden Sihirli Annem dizisinin küçük yıldızı Zeynep Özkaya Youtube kanalı ağırlık vererek ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyumcu, başarılı bir Influencer olma yolunda ilerliyor.

Sihirli Annem'in Çilek'i son halini görenler "Çok güzel olmuş" yorumlarında bulundu.



